美中貿易關稅啟動在即，國際市場觀望偏空，台股今日也在蘋概三王全數回落下，大盤指數開低震盪，盤中一度向下逼近5日線，所幸面板雙虎引領績優個股及部分中小型股奮力抗空，大盤得以守住5日線及11600城池，終場集中市場收11627.84點，下跌32.93點，總成交值縮減至1033.11億元。店頭市場收146.44點，下跌0.18點，總成交值297.86億元。分析師表示，台股今日陷於低檔狹盤，惟目前日KD指標維持中軌之上攀升，多頭氣勢未散，短線只要不跌破前波11月11日低點11409點，仍將維持高檔震盪格局，預期短線上指數區間將落在11400~11750點震盪整理。

盤面上，面板雙虎昨在產業面向好的利多助益下，吸引外資掃貨，友達(2409)獲外資買超57504張、三大法人合計買超74744張，群創(3481)亦獲三大法人聯手買超32016張，今日股價續強，雙雙再登波段新高，其中友達收漲3.88%、群創收漲0.5%，並帶動11月績優生彩晶(6116)爆量收漲8.7%，成為今日撐盤要角。石英元件大廠晶技(3042)明年受惠5G開發專案，法人看好獲利增25%，今日衝出3.3萬餘張成交量，盤中股價最高攀上48.25元，終場收在47.8元、漲幅達8.5%。旺宏(2337)董座看好明年Flash市況，帶動旺宏今日股價開高收高，威剛(3260)多頭也趁勢坐大，今日成交量達1.9萬張、股價收漲1.85%。

分析師指出，台股短線創高後，多頭暫時休息整理，外資昨日期、現貨同步加碼，今日休息算是健康的調整。中美貿易協議12月15日最後期限，多頭謹慎觀望，只要美中貿易協定沒有壞消息傳出，台股後市仍猶有可為，操作上不妨留意5G族群、記憶體、被動元件、LED等族群類股。

(時報資訊)