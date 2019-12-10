邑昇實業(5291)自行車燈新品小量試產階段已在第3季完成，儘管第4季進入淡季，邑昇仍然配合客戶規劃明年新品的出貨時間，預期在農曆春節後進行量產，陸續分批交貨，邑昇實業今年前11月合併營收為11.13億元，年成長16.19%，邑昇因已成功切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域，邑昇樂觀預估，2020年營運成長可期。

邑昇近幾年轉攻PCB高階產品，由於具有少量多樣的客製化產品優勢，已成功切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域，而公司也針對5G應用，目前正和材料客戶合作研發5G產品，預期明後年將可供貨。

在LED自行車燈方面，邑昇高流明及高安全性的LED自行車燈已與歐美一線品牌廠討論年度訂單，自行車燈新品小量試產階段已在第3季完成，邑昇表示，第4季雖進入淡季，公司仍配合客戶規劃明年新品的出貨時間，預期在農曆春節後進行量產陸續分批交貨。

由於12月客戶將進行年度盤點及歲修，提前拉貨下，邑昇11月合併營收9279萬元，較去年同月成長2.75%，累計前11月合併營收為11.13億元，年成長16.19%。

邑昇表示，轉型優化效益帶動今年前11月合併營收保持雙位數成長的年增率，今年全年營運成長之目標不變，並樂觀預估2020年業績成長可期。

(時報資訊)