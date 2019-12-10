中美貿易大戰雙方在檯面上都將狠話說盡，又是加徵關稅，又是封殺彼此產品，但據大陸海關總署日前發佈的2019年11月貿易統計（依美元計價）顯示，出口較去年同期減少1.1％，降至2217億美元，但進口卻較去年同期成長0.3％，增至1830億美元。原因是來自美國的進口增加。大陸11月的對美進口較去年同期成長3％，達到109億美元，與10月（減少14％）相比迅速復甦。

大陸出口連續4個月低於前一年同月水平，但進口卻自4月起，時隔7個月後，又高於前一年同月的金額。可見大陸與美國雖然在談判時互撂狠話，但實際彼此的貿易依存度已有復甦跡像。

另外，對歐盟的 出口也較去年同期年減3.8%，但整體11月進口較去年同期增長2.5%，是在連跌三個月之後首次正成長。這其中的關鍵在，11月大陸對新興經濟體出口大幅成長，尤其是對東協貿易總值較去年同期成長12.7%，這一方面表明大陸的進出口目的地更加多元化，降低了對美國市場依賴性。不過，路透社的報導說，也有可能反映了一定程度的規避關稅的轉口貿易行為。

從進口內容來看，從美國進口的最大品類的晶片較去年同期成增18％，增至293億美元。晶片的進口規模暗示著大陸製造業的走勢。由此來觀察大陸內需是否復甦，也因此受到關注。

大陸的進出口成長率今年以來一直在低檔徘徊，目前距離美國原定12月15日對大陸新一批商品加徵關稅的計劃已不到一個星期，兩國的貿易談判還在進行。

(中時電子報)