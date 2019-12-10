一名自稱長相普通的「簡約風」女孩，日前跟著網美女友去聯誼，遇上一個頭嬌小的普男，不但無視她，還狂刷網美好友IG說「很騷」，甚至私訊網美「天下好女人都愛渣男，我看我也是要從好男人畢業變渣男好了！還是你可以給給我機會呢？」，結果網美好友回一句「你是想上我而已吧，噁男！」，帥氣替好友報仇。

「簡約風」女孩在Dcard上發文表示，日前受好友邀請，參加了場5男5女聯誼，除了自己之外，其他女生都是漂亮又時尚的網美類型。5男當中，有一個較嬌小的男生，看起來比較沒那麼難親近，「簡約風」女孩便主動搭話，但對方卻看都不看她，簡單敷衍。

之後抽籤配對，剛好抽到小個男，去餐廳吃飯前就先說要分開付錢，坐下來後猛問哪個是原PO朋友，硬要了網美好友的ig。接著就狂刷ig，看到比較性感照片還狂說很騷等等。

原PO正想抽身，小個男竟說「正妹都愛渣男，像我這種好男人都看不到～活該被上」。原PO忍不住回嘴「渣男當渣男前好像也是這樣的話呢」，小個男竟當場「見笑轉生氣」走人，連飯錢都沒付。

隔天網美朋友表示，小個男一直私訊她，原PO也將前一天狀況全部說出。該男私訊：「天下好女人都愛渣男，我看我也是要從好男人畢業變渣男好了！還是你可以給給我機會呢？」，網美朋友回：「你是想上我而已吧，噁男！」並封鎖該男。

原PO表示，聽說後來小個男還到處說她朋友是個愛渣男的女生，每天哭好女人都沒瞎了沒看到他。

網友們看到原PO的故事，也紛紛狂罵「基本上，那個男生不上渣男 是生病該吃藥了！整天在靠夭的廢物男」、「一個憤世嫉俗的小處男呵呵」、「憑實力單身 還是說活該單身阿」、「看完只覺得黑人問號 這男的到底是在公三小？也太誇張了吧」、「沒樣子還嘴巴泡馬桶，活該只能酸正妹啦」。

(中時電子報)