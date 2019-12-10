聯合國開發計劃署（UNDP）昨日公布「2019年人類發展報告」，在參加評選的189個國家中，其中挪威位列全球生活水平最高的國家或地區，香港與德國並列第4名，大陸則排第85。香港亦以平均近85歲的壽命，成為全球最長壽的地區。不過台灣並未納入評估。

聯合國開發計劃署評估189個國家和地區的衞生、教育和收入水平主要根據各個國家和地區的衛生健康情況。今年的排名排在前十名的分別是挪威、瑞士、愛爾蘭、德國、香港、澳大利亞、冰島、新加坡和荷蘭。而美國和英國並列第15位，日本排名第19位。

其中香港的平均壽命最高，達84.7年。成年人平均接受12年教育，人均年收入為60221美元（約180萬台幣）。至於排第85位的中國，平均壽命為76.7年，成年人平均接受7.9年教育，每人平均年收入平均16,127美元（約49.1萬元台幣）。人均接受教育時間最長的為德國，平均有14.1年；人均年收入最高是卡塔爾，平均有110489美元（約330萬台幣）。

(中時電子報)