已多次涉嫌潑對蔣中正銅像潑漆的台灣國辦公室主任陳峻涵，今天上午又前往自由廣場，趁著參觀民眾稀少時，帶著裝滿紅漆的塑膠袋，試圖跳過紅龍向蔣中正銅像潑灑，幸好塑膠袋未破，陳峻涵也當場被警察壓制帶回偵辦。

陳峻涵上午帶著裝滿紅漆的塑膠袋，獨自一人前往自由廣場內的蔣中正銅像前，趁著人潮稀少時，先掏出背包內裝滿紅漆的塑膠袋，然後突然高喊「殺人魔王」，接著跳過紅龍，將塑膠袋丟往銅像，但並未破裂，現場員警見狀立刻上前制止，並將他帶回偵訊。訊後依照《社會秩序維護法》裁處。

(中時電子報)