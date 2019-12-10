台灣國成員闖自由廣場 潑漆蔣中正銅像遭逮 14:592019/12/10 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 已多次涉嫌潑對蔣中正銅像潑漆的台灣國辦公室主任陳峻涵，今天上午又前往自由廣場，趁著參觀民眾稀少時，帶著裝滿紅漆的塑膠袋，試圖跳過紅龍向蔣中正銅像潑灑，幸好塑膠袋未破，陳峻涵也當場被警察壓制帶回偵辦。(圖/台灣國辦公室臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 已多次涉嫌潑對蔣中正銅像潑漆的台灣國辦公室主任陳峻涵，今天上午又前往自由廣場，趁著參觀民眾稀少時，帶著裝滿紅漆的塑膠袋，試圖跳過紅龍向蔣中正銅像潑灑，幸好塑膠袋未破，陳峻涵也當場被警察壓制帶回偵辦。 陳峻涵上午帶著裝滿紅漆的塑膠袋，獨自一人前往自由廣場內的蔣中正銅像前，趁著人潮稀少時，先掏出背包內裝滿紅漆的塑膠袋，然後突然高喊「殺人魔王」，接著跳過紅龍，將塑膠袋丟往銅像，但並未破裂，現場員警見狀立刻上前制止，並將他帶回偵訊。訊後依照《社會秩序維護法》裁處。 (中時電子報) #銅像 #塑膠袋 #蔣中正 #自由 #廣場 #潑漆 #台灣國辦公室 #社會秩序維護法 #殺人魔王 #陳峻涵 也許您會感興趣 推薦閱讀 感情糾紛惹禍 男到女友家潑漆反摔跌 17:332019/12/06 社會 CELINE珠寶這裡獨賣！ 微風廣場新店Hedi Slimane操刀 21:532019/12/06 消費 彰縣府廣場耶誕樹閃動夢想 提供耶誕服裝拍照還有感恩音樂會 20:592019/12/06 生活 MLB》自由市場不寒冬 陳偉殷也有利 20:582019/12/06 體育 CELINE微風廣場開新店 04:102019/12/07 時尚消費 客家藝文嘉年華 逾600人廣場尬舞 11:432019/12/08 生活 又平反共產黨員 網友協尋綠粉 06:552019/12/09 政治 MLB》洋基大撒幣！2.45億美元搶寇爾 07:262019/12/09 體育 5年首見！國泰置地今年實價租金連四筆4千元 15:102019/12/09 財經 5度潑漆中正紀念堂 台灣國成員遭法辦 13:462019/12/10 社會 社會熱門新聞 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 竟是海巡署失蹤中尉 - 社會 30年台積電工程師離婚 上億財產得分妻子一半 - 社會 5度潑漆中正紀念堂 台灣國成員遭法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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