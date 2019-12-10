縣長楊文科（中）頒新竹縣首屆「雲裳烏龍茶」特等獎牌匾給泰崗製茶代表（中右）。（羅浚濱攝）

新竹縣尖石五峰2鄉種植高山茶10年有成，日前舉辦首屆評鑑比賽命名為「雲裳烏龍茶」，10日由縣長楊文科頒給獲特等獎的泰崗製茶，1斤特等獎茶葉並由楊文科簽名「掛保證」當場競標，由新北市民陳漢均以18萬元得標。

茶改場副場長邱垂豐表示，新竹縣是台灣高山茶的最後1塊拚圖，尖石五峰佔緯度高，茶株正值壯年的優勢，茶改場輔導茶農提升技術， 茶葉滋味甘醇香氣好，別具「高山氣」，盼能比美拉拉山、阿里山的高山茶。

尖石鄉前鄉長江瑞乾首先帶鄉民種高山茶，這次獲得銀質獎的肯定，他和女婿的茶園也率先通過有機認證。尖石鄉代江朝西也跟著江瑞乾的腳步轉型種茶，去年收益不錯，這次評鑑又得獎，讓他更有信心。

與泰崗部落茶農契作的泰崗製茶，以優異的製茶技術奪得特等獎殊榮，縣長楊文科頒獎牌給泰崗製茶代表後進行競標活動，1斤特等獎「雲裳烏龍茶」並由楊文科親自簽名做品質保證。

原民處長雲天寶率先起價8萬元，一路競標喊到18萬元，由新北市民陳漢均標得，他說自己從事印刷業，他和家中長輩都喜歡喝茶，也鍾愛尖石五峰新茶區生產的茶，標到的特等獎雲裳烏龍茶將送給長輩。

縣農會總幹事劉德威表示，首次舉辦高山烏龍茶評鑑後，預計每年將辦春茶和冬茶比賽，下一個目標就是推動友善耕作，進一步升級到有機栽培。

(中時 )