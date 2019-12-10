康友-KY（6452）公告11月營收4.61億元，較上月成長2.53％，累計前11月營收46.2億元，年減率1.62％。由於人民幣仍有持續貶值的壓力，若以人民幣計價，11月及前11月營收皆微幅成長，前11月營收以人民幣計算的年增率為0.18％，顯示兩大事業仍持續穩健正向發展。

康友表示，輸液本業因大陸實施更嚴苛環保要求，及嚴審GMP加上限抗令，小廠加速退出，未來大者恆大的態勢顯現，業者已由幾年前400家以上，降至現在百家左右，未來可能只剩40家上下，競爭門檻不斷墊高。

大陸的輸液不是大家認知中的點滴，很多是含藥效的治療性輸液，這些都是藥證是要經過申請，都是需要是間去累積藥證，才能有入場券。康友之所以獲利穩定就是幾十年來累積55張藥證，且不斷增加治療性輸液產品的銷售比重以及提高部分產品售價，以期提升平均毛利率成長。

康友指出，子公司帝斯生技，雖在印尼疫苗市場最後成立，確為東南亞規模最大、技術最先進的疫苗廠，且技術領先同業，並已獲得雞新城疫滅活疫苗（ND LaSota）藥證，以及H5N1及H9N2兩張禽流感疫苗藥證。

除目前已禁止進口的禽流感疫苗外，印尼未來3-5年內還將逐步禁止進口其他禽類疫苗，帝斯國家級研發能力，墊高與同業的競爭優勢。

展望後市，康友將持續深耕中國大輸液本業，並開發原料藥市場，亦積極布局海外市場的推廣，目前已取得菲律賓FDA核發之藥品GMP證書，以期藥證取得，盡速從六安大輸液廠向菲律賓出口銷售，布局東協市場。

至於帝斯生技，首任為優化成本和獲利模式，以尋求合適的代理商或經銷商，及與下游市場結盟，拓展市場通路；並豐富藥證，除已取得的H5N1及H9N2兩張禽流感疫苗藥證，二價、三價疫苗可望將盡速取得藥證，公司大輸液及疫苗市場兩大事業逐步增溫，以期營運穩健正向發展。

(工商 )