基隆1999市民熱線，服務品質大幅提升，連續兩年連續兩年上榜遠見五星服務獎。（許家寧攝）

綜合發展處長黃駿逸統計，1999熱線從被市民詬病，現在來電量較過去大幅成長6倍。（許家寧攝）

基隆市1999市民熱線，近年在市長林右昌不斷改善回覆效率，便民專線從過去被戲為「石沉大海」到市民有感，來電量成長6倍，《遠見雜誌》調查，民眾滿意度獲全國第4，僅次台北、高雄及台中，為2019年五星服務獎中，非六都第一名縣市。

遠見雜誌「2019第17屆遠見五星服務獎」調查結果出爐，基隆市1999市民熱線再度上榜，調查綜合四項客服人員服務指標，市府獲得72.30分，在全國22縣市中排名第4名，在非六都中從第二進步為第一，分數遠高於各縣市平均值59.84分。

林右昌說，上任前市民熱線常被詬病反映石沉大海，他將call in進線的語音說明精簡為12秒，無論以手機或市話撥打前5分鐘都免收費，提供市民24小時全年無休、單一、快速的話務服務系統，服務有諮詢、轉接、陳情、派工，重點是「打進來一定會入案」處理。

除增加服務項目外，處理天數也大幅縮短，綜合發展統計，市民熱線啟用7年半以來，來電量自2012年的1萬1001通，逐年成長至去年的5萬7279通，截至今年11月更創下5萬8353通，顯示熱線已逐漸成為市民尋求協助最信賴的管道。

林右昌表示，市府要求客服人員具有「雞婆」的服務態度，秉持有「溫度」的同理心，關心處理每位來電民眾的問題，民眾如有建議意見，市府會欣然接受並不斷精進，但若有不錯表現，也請民眾為市府同仁按讚，「市民越鼓勵，市府會越拼命」。

(中時 )