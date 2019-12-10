立法院院會今(10)日三讀通過行政院所提「國家電影及視聽文化中心設置條例」，規定組織型態為行政法人，業務範圍包括電影與視聽文化的資產的修護、典藏、展覽放映等8大類，完備影像資產保存。這也使原來以民間財團法人身份設立的國家電影中心，將邁向轉型，成為法律明文設立的行政法人。

文化部長鄭麗君指出，多年來國家電影中心承擔政府典藏國家電影資產的重要任務，卻未賦予法制化組織地位，由私法人性質之財團法人持有國家重要電影資產，未盡妥適，對外徵集電影資產也常有限制，今國家電影中心由「財團法人」轉型為「行政法人」，將可提升社會公信力、強化徵集國家文物功能，確保我國影視資產保存之多樣性及完整性。

「國家電影及視聽文化中心設置條例」草案共計33條，依據文化部提供的書面報告，未來國家電影及視聽文化中心的組織架構，將在該中心設董事會、監事會，董事人數為11人至15人，由監督機關(文化部)自政府相關機管，與電影、電視及廣播相關的學者、專家，具法律、財務、行銷管理等相關專業人士，或對藝術文化界有重大貢獻或傑出表現的社會公正人士中遴選，提請行政院長聘任。至於監事會部分，則是設置監事3人至5人。

董事、監事任期部分，規定為3年，期滿得續聘一次，但續聘人數不得超過各該總人數的2／3，不得少於1／3。董事、監事應遵守利益迴避原則，不得假借職務上的權力、機會或方法，圖謀本人或關係人的利益；其利益迴避範圍及違反時的處置，由監督機關定之。董事、監事相互間，不得有配偶或3親等內血親、姻親關係。

條文中也規定，中心設立後，因業務需要典藏、運用管理的電影及視聽資產屬公有不動產以外的公有財產者，得由政府機關採捐贈、出租或無償提供使用方式為之。

鄭麗君指出，「國家電影及視聽文化中心設置條例」公告後，中心預計於明年上半年掛牌成立，此外，由文化部及新北市政府合作興建，落腳於新莊的國影中心新場館，預計將於110年完工啟用。文化部後續也將規劃本中心片庫，期盼從軟硬體同步推升本中心文化典藏扎根及文化擴散的功能。

(中時 )