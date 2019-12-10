吃東西一不小心，一塊香噴噴現做的美食就掉到地上，實在好不甘心。不過想吃不慎掉落在地的食物還有救，坊間流傳一種暗黑手法，稱「5秒法則」，據說只要食物碰地5秒內，（或有人說3秒內），撿起來吃都沒關係。如今這個偏方已被證明是錯誤的，不管是3秒或5秒，當食物掉落在地上，絕不能吃。

食物掉下來5秒內尚可食用的偏門說法，科學上有沒有很好的解釋呢？其實，有些細菌在食物落下的第1秒內就已發生感染。羅格斯大學研究團隊找到了答案。為了證明5秒法則的謬誤，羅格斯大學做了更全面的研究。

該研究發表在國際期刊《應用與環境微生物學（Applied and Environmental Microbiology）》，當中分析了不同食物分別掉落在「不同材質平面」及「不同接觸時間」後的污染情形，發現細菌的傳播率都有所不同。但肯定的是，當食物在掉落到地面後「一定會」被細菌污染，甚至在某些情況下，食物在1秒以內就會遭到污染。

根據《食力》整理，發現食物掉落在「磁磚」及「不鏽鋼」的表面上，其細菌傳播率最快；當食物落在「地毯」上時，細菌傳播率最慢。另外還發現，充滿水分的「西瓜」，在落地後最容易受到細菌的感染；而「軟糖」則是細菌感染最慢的食品。

在該研究中強調的是，當食物落下後，細菌就會開始感染，但有時間快慢的差異，端看不同食物、不同地面材質影響，就如上文所述，有些情況下食物在1秒內就會受到感染，因此，證明了「5秒原則」已不適用。

(中時電子報)