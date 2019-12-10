越南籍杜姓外配，5月間出現思覺失調症被家人強制送醫後，在急診室飆罵鄭姓護理師，遭依違反醫療法送辦。台北地檢署認為她患有思覺失調症，案發時心神喪失，依法不罰，予不起訴處分。
檢警調查，今年5月23日，杜女出現思覺失調症大鬧，家人趕緊叫救護車，送往北市聯合醫院松德院區急診。
但杜女在急診室抓狂，對著鄭姓女護理師辱罵，甚至欲張口咬人，被家人及醫護人員制止。院方事後報警提告杜女涉嫌違反醫療法。
檢察官認定杜女罹患思覺失調症，案發當時已心神喪失，依法不罰，因此給予不起訴處分。
(中時 )
越南籍杜姓外配，5月間出現思覺失調症被家人強制送醫後，在急診室飆罵鄭姓護理師，遭依違反醫療法送辦。台北地檢署認為她患有思覺失調症，案發時心神喪失，依法不罰，予不起訴處分。
檢警調查，今年5月23日，杜女出現思覺失調症大鬧，家人趕緊叫救護車，送往北市聯合醫院松德院區急診。
但杜女在急診室抓狂，對著鄭姓女護理師辱罵，甚至欲張口咬人，被家人及醫護人員制止。院方事後報警提告杜女涉嫌違反醫療法。
檢察官認定杜女罹患思覺失調症，案發當時已心神喪失，依法不罰，因此給予不起訴處分。
(中時 )
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