網傳阮經天、宋祖兒現身峇里島飯店同桌吃早餐。（圖／翻攝自娛樂扒少微博）

37歲金馬影帝阮經天和許瑋甯分手後，曾和李佳穎、白百何、周冬雨等傳緋聞，最新一任緋聞對象是小他16歲的「國民閨女」宋祖兒，但兩人不認。今(10日)有網友在峇里島偶遇阮經天和宋祖兒同桌吃早餐，且兩人很有默契都穿白色情侶裝上衣，但也有網友指兩人只是到當地拍新劇，對此，當事人暫未說明。

阮經天過去和許瑋甯交往8年，2015年宣告分手，當時傳出與周冬雨介入有關，但雙方否認，同年還傳出阮經天偷吃已婚女星白百何，去年周刊又爆阮經天和李佳穎有接送情，但女方否認，桃花超旺的阮經天，今年8月又傳出因拍攝《舌尖上的心跳》，和同劇女星宋祖兒假戲真做。

事隔4個多月，今有網友爆料在峇里島一家飯店捕獲阮經天和宋祖兒吃早餐，兩人不避嫌單獨同桌吃飯，還剛好都穿了白色上衣，互動有如情侶，消息傳開後，有粉絲指阮經天和宋祖兒只是為了電視劇到當地補拍鏡頭，同劇男配角也在，只是沒被拍到，兩人還會被安排到曼谷跟澳門繼續補拍戲分，真相令人好奇。

(中時電子報)