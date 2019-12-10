施比受有福，環球幼兒園小朋友從送禮物的行動學習分享。（周麗蘭攝）

環球科技大學附設幼兒園今年為家扶兒童募集2000分耶誕禮物順利達標！校方10日把匯聚各界愛心的耶誕禮，一手一手接力送上禮物專車，送給雲林家扶、台東家扶、馬來西亞貧童。

環球科大每年在耶誕節前一個月點亮心願樹，為家境不好的家扶兒童募集他們心中想要的禮物，今年是第十四年。

環球科大董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑、園長何采樺共同捐贈2000份禮物，雲林家扶中心主委陳燦勳主委、主任廖志文主任代表受贈。

曾是環科大幼保系校友、目前擔任幼保師的黃資宜，在學期間協助募集心願樹禮物，畢業後變成捐贈人，每年固定認領100份玩具心願卡。來自高雄的周柏村夫婦也是每年請假到環球科大認養心願卡，回高雄準備禮物後再專程載禮物來。

曾是環球幼兒園家長的斗六音樂教室的葉昭吟老師，小孩已經讀高中了，她仍每年通知家長、臉書好友，今年依舊募集300份心願禮物。

許淑敏董事長、陳燦勳主委都致謝各界「天使」，點亮孩子們的耶誕心願。眾人接力把耶誕禮送上環科大校車，在耶誕節前夕分送給許願的弱勢學童。

(中時 )