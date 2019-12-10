群聯(8299)於今(10)日公佈11月營運結果，單月營收43.81億元，月衰退6.7%、年成長23%，在旺季效應帶動下，群聯11月SSD與eMMC成品總出貨量成長75%。

群聯11月合併營收為43.81億元，月衰退6.7%、年成長23%，而累計1至11月的合併營收為405.98億元，較去年同期成長7%，除了顯示全球客戶因應第四季購物旺季需求持續填補庫存，今年下半年整體需求回溫趨勢穩定，符合預期。

群聯表示，與去年同期比較，群聯11月SSD與eMMC成品總出貨量成長75%，工控高階記憶體模組營收也較去年同期成長16%，而記憶體總位元數(Total Bits)年度累計依舊持續維持翻倍101%的高成長，代表著群聯不僅持續攀升市占率外，整體產品組合更趨健全，從一般大眾使用的消費性儲存產品，至中高階的工控嵌入式儲存應用以及伺服器儲存系統，維持市場領先地位。

(時報資訊)