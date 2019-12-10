總統選舉昨日完成號次抽籤，國民黨台南市黨部臉書粉絲專頁昨天晚間po出一篇文章，內文為「2020台灣要贏票投2號」，並配上一張民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德手比「2」Q版圖卡，黨部雖然之後隨即撤文，不過，這張圖片已被不少網友截圖並瘋傳，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示現在正在了解調查，若小編貼的圖卡引用錯誤就道歉，若涉及誤導就讓司法調查，他予以尊重。

台南市長黃偉哲針對圖卡引發爭議，直指對手「不是極笨就是極壞」，批評選戰打到如此惡質，令人遺憾。黃偉哲說，連自己的主帥都搞不清楚，那怎麼打選戰，這是極笨，至於極壞則是證明小英人氣高，所以刻意把「英德配」誤植2號。

黃偉哲強調，不管是極笨或極壞都極不應該，選舉是開大門走大路，大家要君子之爭，不應該用奧步、小動作讓選舉基調模糊，一會叫人家民調投不知道，一會叫人投小英，也讓支持者不知所以。

(中時 )