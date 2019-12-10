民進黨主席卓榮泰10日上午陪同台北市第8選區立委參選人、台北市議員阮昭雄前往龍泉市場與水源市場掃街拜票，針對阮昭雄選情，卓榮泰樂觀看待表示，「阮昭雄地方選區經營扎實，民調快速爬升，應讓對手現任立委賴士葆有一點點緊張」。

阮昭雄勤打陸戰，市場掃街催高選情，卓榮泰也助陣力挺，2人從龍泉市場拜票至水源市場，沿街拜訪店家及家戶，不少婆婆媽媽熱情相擁、拍照，現場也有民眾大聲高喊「加油」，卓榮泰拜託大家多多支持阮昭雄，而晚上陳其邁也陪同阮昭雄在景美夜市掃街拜票，並開直播與網友互動，陸空戰齊發。

卓榮泰表示，阮昭雄民調快速爬升，對手賴士葆是資深委員，阮昭雄在議會資歷也很深，就國會選舉來看，這次他接受徵召至今時間相當短，因他身兼小英總統發言人身份，工作上時間會佔用，但他的表現讓大家有目共睹，地方選區經營也相當扎實，他在這幾個月裡快速爬升，應該讓對手有一點點緊張吧。

對於卓榮泰輔選力挺，阮昭雄表示，時間雖然有限，但在卓主席以及其他黨內先進不斷加持之下選情突飛猛進。阮昭雄強調，在選舉剩下的日子當中一定會盡全力衝刺選情，完成翻轉文山、南中正的目標。

針對網路媒體民調指出不分區立委檔選席次可達18席，卓榮泰指出，他絲毫不會因為出現這樣的民調而喜悅，因為沒達到的話，就是沒辦法滿足人民的期待，拜託阮昭雄把自己顧住，顧住的話，不分區18席的目標有可能達到。卓也強調，從這選舉一開始就設定，總統連任和國會過半，這是兩個要同時達到得目標，我們現在還是努力往國會過半前進。

媒體追問民進黨選情是否倒吃甘蔗，卓說，這完全要感謝民進黨提名的選將在各選區非常努力，用自己的經驗跟未來的政見訴諸選民，過去地方上誤解都去化解，都極力去化解，展現一流的戰力，加上蔡英文總統氣勢的拉抬，民進黨目前情勢是比較看好，但是絕不大意輕忽，要拚到所有人都當選。

(中時 )