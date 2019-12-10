花蓮主愛之家創辦人鮑得勝牧師遺孀張麗英，謝謝台積電慈善基金會傾力相助，圖為基金會副執行長彭冠宇。（王志偉）

花蓮主愛之家凱歌園少年中途之家先後遭逢大火地震，牆壁大型鋼樑，都是各界協助重新修復。（王志偉攝）

主愛之家創辦人鮑得勝牧師夫婦，35年前來台創辦台灣第1家民間反毒機構，政府頒給褒揚令。（王志偉攝影）

主愛之家創辦人鮑得勝牧師夫婦，35年前來台創辦台灣第1家民間反毒機構，鮑得勝牧師病逝後續由遺孀張麗英擔起反毒工作。（王志偉攝）

位在秀林偏鄉花蓮主愛之家附設「凱歌園少年中途之家」，先後遭大火與強震災害，收容少年與戒毒癮者一度無家可歸，長時間暫居教堂，當機構陷入愁雲慘霧之際，幸賴台積電等多個公司團體伸出援手，執行長張麗英（鮑師母）10日表達感謝之意，讓主愛之家在花蓮後山，重新站穩腳步，繼續肩負起戒毒輔導使命。

「主愛之家」由已故牧師鮑得勝，於1984年自美國來台後，先在新北市新店創立「主愛之家」，隔年遷址到花蓮縣秀林鄉，迄今幫助過2千多名吸毒及酒癮者戒癮，並陪伴上百名中輟少年走回正軌。鮑牧師2013年逝世後，輔導遺志全由遺孀張麗英（鮑師母）一肩扛起。

3年前一場大火，燒毀了凱歌園，正當逐漸修復，未料去年0206又面臨強震，緊接著今年4月秀林鄉6.3地震，都讓建築結構嚴重損壞，修復資金龐大非能自行負擔，幸各界愛心奉獻捐款湧入，其中「台積電慈善基金會」、「台北以琳教會」、「群策工程公司」、「達欣工程公司」及「壹東實業公司」以及謝偉士建築師事務所等團隊，慈善投入修復及結構強化工程，及協助興建太陽能發電供電系統，讓機構能自給自用與節約能源。

台積電慈善基金會副執行長彭冠宇表示，台積電協助災區少用現金資源，而是走在「第一線」，由員工同仁到現場實勘，確確實實了解機構的需求，主愛之家凱歌園也是由基金會實地現勘至施工、顏色搭配等等，另結合太陽能供給自力發電，「小小幫忙，都是很棒的事」。

執行長張麗英對於台積電慈善基金會一路相挺，雪中送炭在在表達感激，不但出資也協助募集人力，「我的內心真的很感激，實在無法用言語表達」。她看著牆上政府頒給鮑牧師的褒揚令，欣慰地說，期盼社會支持主愛之家，讓他們能發揮更大力量，繼續為社會作出貢獻。

主愛之家目前收容40人，（戒毒、戒酒癮以及少年少女收容）其中最小12歲，最長已55歲，張麗英說「我們都沒放棄，也希望他們不要放棄自己」。目前仍面臨教養、行政資金缺口等問題，期盼社大眾持續給予關懷協助。

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(中時 )