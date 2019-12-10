在美國擬於12月15日對中國商品加徵新一輪關稅前夕，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）於美國中部時間9日表示，美國總統川普並不想在12月15日對中國輸美商品實施下一輪預定關稅措施，但希望中國能採取「行動」避免關稅實施。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室6日表示，目前正根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵中國對美國301措施反制關稅等排除措施。

中國是全球最大的大豆購買國。中國商務部部長助理任鴻斌9日表示，希望中美雙方本著平等互利相互尊重的原則推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，盡快取得各方都滿意的結果；中國還會適時更進一步降低關稅和制度性成本，激發和釋放進口潛力。

路透9日報導，珀杜在印第安納波利斯的全美穀物飼料協會（NGFA）大會中表示，「我認為總統並不想實施這些新關稅，但他們（中國）需要採取一些行動，好給他（川普）不實施的理由」，珀杜又稱「希望中國對部分大豆與豬肉的關稅豁免會是那樣的訊號」。

(工商 )