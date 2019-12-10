開發金控（2883）（10）日召開董事會，決議通過由Mr.Osama Abbasi接任凱基證券總經理職務，俟金管會審議通過後始正式生效，主管機關審查通過前，總經理職務將由Mr. Osama Abbasi暫代。

原總經理方維昌因集團另有任用，請辭總經理職務，其擔任總經理期間優異的領導能力及對凱基證券卓越的貢獻，未來集團將持續倚重其專長與經驗，俾使其能繼續發揮及創造更卓著之貢獻。

Mr.Osama Abbasi畢業於美國賓州大學華頓商學院，曾任職於瑞士信貸（Credit Suisse）擔任亞太區執行長及集團執行委員會（Group Executive Board）成員，於全球市場、私人銀行、國際投資銀行、資產管理等相關業務有超過27年的經驗，熟稔國際投資銀行、全球金融市場及股市債市商品等各項業務。

於2019年6月14日起擔任本公司副董事長及海外轉投資事業KG Investment Holdings Limited之董事長暨 Group CEO之職務，Mr. Osama Abbasi表示，除了維持凱基證券於臺灣證券市場的領導地位，未來亦將著重於持續提升給予客戶精準的投資建議及高附加價值的金融服務，並且運用凱基全球市場業務的優勢進一步深化客戶服務。凱基證券做為國內金融機構國際化佈局的先驅，希望藉由Mr.Osama Abbasi豐富的國際經驗，帶領凱基證券再創高峰。

(工商 )