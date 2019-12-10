保險附約恐無法保障你一輩子。全球人壽建議，新鮮人因預算較少，年輕時用附約增強保障，但到35歲時可考慮改用主約，因為附約保費會隨年齡不斷增加，中高齡後未必划算，中年之後再投保健康險等保費也會較貴，因此35歲將是重要的保險轉折點。

歲末年終，全球人壽表示，各家各戶在大掃除之餘，也可以進行保單重新檢視，建議三大原則，一是隨著收入及責任增加，可考慮以主約取代保費逐年增加的附約，同時可依自身需求，選擇適合的主約，如有家族病史者，可投保重大傷病或特定傷病險，有些人考慮老年時的醫療成本增加，即可考慮一定年齡後保額增者，如全球人壽即有75歲住院日額加倍、手術給付亦增加的保單。

二是考慮環境及制度變遷，如台灣正快速步向超高齡社會，加上少子化因素，健保、長照等負擔加重，台灣在2019年統計，平均每3分鐘就有1人申領重大傷病證明，領證人數逐年攀升，且根據身心障礙年齡分布，65歲以下比重超過5成，因此建議要趁早規劃重大傷病、長照險等保單。

三是檢視投保內容正確性，除了前面考慮保額或需求變化外，保戶可能搬家、通訊方式變更，甚至職業等級、受益人變更，都應適時通知保險公司，以免之後保險公司通知不到，保單效力發生變化，另外如職業等級變化，在意外險等保單，可能影響保單效力。

全球人壽指出，很多人都是大學、研究所畢業後，開始自己用薪水規劃保障，一開始都是基本保障，且可能用大量的附約來強化保額或保障範圍，但附約是自然費率，也就是會隨年齡逐步增加，到後來未必負擔得起，屆時若要再轉換主約，可能因年齡或體況因素，無法規劃到理想的保障。

因此建議在35歲時，可能剛成家立業，家庭責任增加，且收入可能比剛畢業者增加，就可考慮將一些附約轉為主約保障，即可延長保障時間，重點是保費鎖定，大部分不會再隨年齡增加。

另外就是35歲時進行保單重新檢視，如通訊地址、受益人、職業等級等再次審視，以免資訊有誤，影響保單效力。

(工商 )