消失匿跡三年的瘧疾再度復發，疾管署今天公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，一名南部50多歲本國籍女性，10月在衣索比亞發燒住院診治後，出院返國2個月後才又復發，連血液檢查都沒有瘧原蟲，疾管署指出，應是沒有完全根治導致瘧原蟲藏在肝臟中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，女子10月中旬因發燒於衣索比亞就醫，診斷疑似瘧疾收治住院4天，狀況改善後出院未再服藥，儘管10月下旬返台入境時並無症狀，直到12月6日又出現發燒、上呼吸道感染症狀就醫，二度採血檢驗才發現疑似瘧原蟲，經通報檢驗於昨日確診感染間日瘧。

林詠青說，復發起因於非洲當地治療不完全，讓瘧原蟲潛伏在肝臟內伺機釋出才造成復發，瘧原蟲潛伏短則數周，長則可能數年之久。他提醒，一旦感染瘧疾，應口服藥物三天，每24小時採血一次，出院後也要持續服用14天的根除藥物，並持續追蹤一年，以避免瘧原蟲躲進肝臟。

這也是國內近3年來境外移入瘧疾復發首例，疾管署副署長羅一鈞表示，類似情況相當罕見，國人前一例發生在2016年11月，當時人是從印度返台隔了一年才復發，同樣感染間日瘧。但疾管署疫調掌握，該名女子居家附近並沒有矮小瘧蚊，所以評估沒有傳播風險。

今年國內已累計有7例瘧疾病例，全數均為境外移入，感染國家分別為衣索比亞2例，烏干達、奈及利亞、剛果共和國、索羅門群島及巴布亞紐幾內亞各1例；檢出病原體為間日瘧及惡性瘧（熱帶瘧）各3例，三日瘧1例。近5年個案感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

(中時 )