2019剩不到一個月即將結束，許多人可能等了一整年卻還沒順利脫單，有對象者則希望感情能越來越好。對此，星座專家艾菲爾在節目《命運好好玩》上列出2020年感情可以甜甜蜜蜜的三星座，分別是太陽以及上升星座有雙魚、魔羯以及射手。

第三名：雙魚座

艾菲爾指出，雙魚座在過去可能有遇到喜歡、不錯的對象但都有些壓力，到了2020壓力將會排除，會有個真心的對象，因此戀情能順利發展，有機會開花結果。

第二名：摩羯座

艾菲爾解釋，摩羯座總會守著愛情，希望遇到一個他所愛且願意給他金錢的人，因為摩羯座會覺得對方給他金錢並非貪圖美色，而是真心想為他奉獻，這樣的對象會在2020出現。

射手座2020愛情運第一名。（摘自YT《命運好好玩》）

第一名：射手座

艾菲爾表示，在過去的愛情運上總是跌跌撞撞，好不容易來到2020年，射手座會發現，自己的愛情會越平淡越幸福，越簡單會越有幸福、滋養的感受。

(中時電子報)