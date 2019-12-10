1條安全帶，乘坐大客車一定要繫好安全帶。（台中市交通警察大隊提供／張妍溱台中傳真）

農曆春節即將到來，民眾出遊乘坐大客車的機會大增，台中市警察局交通大隊提出簡單記憶又容易操作的乘車護身口訣「12345」，1條安全帶、2支滅火器、3支車窗擊破器、4擊破安全窗4個角落、5個逃生出口等基本護身常識，讓民眾乘坐大客車更安全。

交通警察大隊表示，有鑑於民眾出遊搭乘遊覽車等大客車時，常因欠缺基本護身常識導致一旦發生事故造成傷亡，乘車安全相對重要，所謂的乘車護身口訣「12345」內容如下：

1、是1條安全帶，乘坐大客車一定要繫好安全帶。

2、是2支滅火器（放置於車輛前後各1支），確保數量、時效及功能正常。

3、是3支車窗擊破器。

（1）駕駛人附近應至少設置1支。

（2）車輛前半段及後半段各應至少設置1支。

（3）車身兩側各應至少設置1支。

4、是車窗擊破器用於擊破安全窗4個角落，民眾應注意是否為強化安全玻璃，若為膠合玻璃不易敲破。

5、是確認包括車門、安全窗、安全門、車頂逃生口及駕駛座車門等，5個逃生出口位置及開啟正常。

交通警察大隊長林沐弘表示，大客車雖因為車型、大小不同，在安全設施的配置點上也有所差異，但為確保自身乘車安全，民眾在搭乘大客車時，若能多花一點時間了解車內安全設施位置及使用方法，就能多一份保障，讓自已與家人平安出門，快樂回家，為整趟行程留下愉快又美好的回憶。

(中時 )