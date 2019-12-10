比特犬傷人時有所聞，近日又有一名6歲童慘遭比特犬「追殺」。牠撕咬了孩童的臉頰、背部和腹部，所幸當時一名英勇的超商人員靠著一把鐵鍬順利的擊退這隻惡犬，儘管這名男孩的復健之路非常漫長，但他們的父母仍然非常感激這位男子。而男子則謙虛的表示，他不會接受謝禮，知道自己能幫上忙就已經滿足了。

據《太陽報》報導，6歲的格魯瓦爾(Arjun Grewal)在和母親、妹妹從學校回家的路上，遇到了一隻非常兇惡的比特犬。這隻犬隻突然撲上格魯瓦爾身上，並且咬傷了他的臉頰、頭部、後背和腹部。在格魯瓦爾遭到「追殺」時超商員工阿爾坦(Artan)的妻子注意到這件事，並且用力拍窗告訴自己的丈夫。

阿爾坦描述當時的情況，我就這樣跑出來了，穿著制服赤著腳，我試著抱起那男孩跑回我家。牠簡直想殺了那男孩，那裏有太多血，我認為他已經奄奄一息。隨後一位鄰居將鐵鍬丟給阿爾坦，而阿爾坦則用這把鐵鍬擋住惡犬，接著衝回家，順利救了男孩一命。

格魯瓦爾的父親表示，自己的兒子之所以能活著都是因為英雄的介入，而他們一家人真的不知道要如何感謝他，「我們的兒子可能會死，如果沒有這個男人冒著生命危險拯救他」。對於這件事阿爾坦謙虛的表示，任何人都會像他一樣這麼做，「我不會接受謝禮，只要知道自己有幫上這家人就足夠了」。

至於傷人的惡犬，目前已經被證實是《危險犬隻法》明文禁止的種類，而牠將被銷毀。

(中時電子報)