棄打從投的旅日投手張奕在世棒12強賽就能拿到2勝，獲得防禦率、勝率王與全明星隊先發投手3個獎項，其實他曾在日職面臨被開除、轉任投手也吃足苦頭。

張奕進入歐力士第2年的出賽數不多，球季打了3個月只有7打席，隊友都打了100多打席了，弭奕表示，他知道再下去就會被開除，看著其他二軍隊友出去外地遠征，他只能留在球隊再練習，久了就覺得枯燥乏味，

更嚴重的是沒有比賽機會，讓他愈練愈沒信心，他奕說，他不是沒有努力過，可是沒有出賽機會很懊惱，可能因為一直沒有出賽機會，所以育成教練找他改練投手，他以好玩的心態去投，沒想到教練讓他把握住這個機會，

張奕的奮進也與家有關，張奕指出，為了老婆小孩有責任一定要拚到底，這個棄打從投的過程中，大家可能只看到他在12強投得很好，他說：「回想這1年多來，我覺得過得還滿苦的，我在12強投得很好，但不能滿足，後面的路還很長，我要再保持下去。」

對於棄打從打的訣竅，張奕表示，他都有在看片，尤其歐力士隊的金子千尋，還有教練在動作上的調整，自己再了解身體的狀況，他做了很多功課，為了拿到「支配下」的球員，也想給家裡很好的生活，所以有了很大的覺悟，每天重覆練投，才能愈投愈順。

張奕的第二次勝投曾被西武連三打席全壘打，他說，他自己也傻眼了，他沒想很多，因為對手很強，不能不丟去是不能拿到勝投，被打就算了，不要想太多，趕快接著想辦法解決下面的打者。

(中時 )