基隆市政府召集全台人氣市集攤商及在地店家，在田寮河畔的河岸生活分享平台「86設計公寓」及文化中心設置好禮及文創市集，並於21日和22日舉辦盛大的聖誕派對，以歌舞點亮基隆。（吳康瑋攝）

基隆市政府召集全台人氣市集攤商及在地店家，在田寮河畔的河岸生活分享平台「86設計公寓」及文化中心設置好禮及文創市集，並於21日和22日舉辦盛大的聖誕派對，以歌舞點亮基隆。（吳康瑋攝）

基隆市政府召集全台人氣市集攤商及在地店家，在田寮河畔的河岸生活分享平台「86設計公寓」及文化中心設置好禮及文創市集，並於21日和22日舉辦盛大的聖誕派對，以歌舞點亮基隆。（吳康瑋攝）

「聖誕一定要有市集！」基隆市政府在聖誕節前夕推出好禮市集來搶搭聖誕熱潮，市長林右昌指出，市府召集全台人氣市集攤商及在地店家，在田寮河畔的河岸生活分享平台「86設計公寓」及文化中心設置好禮及文創市集，並於21日和22日舉辦盛大的聖誕派對，以歌舞點亮基隆。他也表示，基隆的觀光跟旅遊「淡季不淡、旺季更旺」，更將成為北台灣的文創據點，歡迎來基隆過一個最浪漫的聖誕。

文化局長陳靜萍表示，不只有好禮市集，在21日更有Live的音樂演出，並邀請到Naughty Swing搖擺舞團與觀眾共舞，把歡樂散播到基隆的每個角落，下午則熱邀基隆在地街頭藝人的歌唱與弦樂演出，晚間則有安排都會弛放DJ雙人組秋波qiūbō挑選最寫意的歌曲，串起節慶好心情。都市發展處長徐燕興也指出，現場不只有19攤在地藝術及設計創作工作者擺攤展示精彩的耶誕主題作品，更有2場手作課程，讓基隆聖誕派對成為民眾不可不去的行程之首。

市政府也指出，好禮市集在第二天，也邀請皮革工作室與花藝工作室來開設需事先報名的「耶誕手作工作坊」，現場民眾可以製作出獨一無二專屬於自己的的耶誕花圈與磁鐵，讓這個節日充滿回憶，現場還有簡易關卡遊戲，集滿印章即可抽基隆限定郵輪造型頸枕旅行組，並力邀民眾一起「沿著河岸往上游走，享受到最浪漫的耶誕假期」。

(中時 )