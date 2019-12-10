如發生如罷工等爭議行為時，工會認為往往不當勞動行為裁決委員會「遠水救不了近火」，立委鍾孔炤今天召開「完備爭議行為法制」公聽會，學者建議，應在不當勞動裁決委員會中增設「速審小組」，在爭議行為時能夠迅速排除不當勞動行為。

據統計，不當勞動裁決出爐時間平均天數在84至134天，最長不會超過180天，台灣大學社會系副教授范雲表示，按現行實務完成一件不當勞動裁決要3個月至5個月的時間，幾乎無法即時介入，工會無法藉此對抗資方惡意破壞罷工的行為，建議應建立「爭議行為期間速審制」，在爭議行為當下就可以迅速排除不當勞動行為，而受裁決不服時，仍可以依法進行後續救濟。

對此，勞動部官員表示，預計明年上路的勞動事件法46條規定，如果申請不當勞動裁決時，勞工可以「依勞資爭議處理法就民事爭議事件申請裁決者，於裁決決定前，得向法院聲請假扣押、假處分或定暫時狀態處分。」，已經可以解決類似這樣的問題，官員舉例，僱主可能在罷工前夕解雇工會理事長，導致工會無法運作，工會可以採取「不能解雇」的假處分，維護工會運作的權益。

范雲也建議，修法授權主管機關有依法認定事實並排除破壞及裁罰的權責；針對外界認為應限縮爭議權行使、不要影響消費者權益等，她認為，主管機關不應以限縮爭議權為討論方向，而是應強化爭議權行使，讓勞資關係更加穩定，否則如果缺乏爭議權，僅有團結權與協商權將變成「集體行乞」。

(中時 )