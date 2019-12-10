中租-KY(5871)10日公告11月自結合併營收為新台幣53億元，創今年單月新高，累計1~11月營收為新台幣532億元，年增16％，已超越2018年全年合併營收，若與10月相較，合併營收月增4％，其中大陸地區當月租賃及貿易收入同步成長，營收月增13％。

中租控股表示，11月合併營收攀高主要受惠年末為中小企業資金需求旺季，業務動能攀升，台灣地區在各項業務穩定成長下，11月營收維持穩定，大陸地區則在資產品質穩健下，11月新增業績也創今年新高。

(工商 )