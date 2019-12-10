勤益科大校長陳文淵（右起）、程泰集團董事長楊德華一同按下啟動鈕，為新機台啟用。（林欣儀攝）

培育產業界所需人才，程泰集團所屬益全機械公司攜手勤益科大，盼展開產學合作，該集團並率先捐贈勤益科大2台最新型機台、總價值達800萬台幣，10日舉辦捐贈啟用儀式。程泰集團董事長楊德華說，透過捐贈與勤益結緣，未來盼學校持續為機械產業注入人才。

楊德華率領程泰集團幹部，與勤益科大校長陳文淵等人為新捐贈的「高性能五軸銑床」揭牌，他表示，勤益是中部地區最好的工科專業學校，每年提供產業界約600名專業人才，機械產業近年來雖衰退，但未來仍具有相當潛力，發展關鍵在於人才，透過捐贈機台的方式讓學生及早培養實戰經驗，讓學校與產業合作更上層樓。

除捐贈「高性能五軸銑床」，該集團同時捐贈「車銑複合化工具機」給勤益科大。機械系教師陳紹賢說，最新機台幫助學生學到程式輸出、加工應用等技術，造就更多人才並提升相關技術。陳文淵則強調，2部機台進駐，將讓機械系如虎添翼。

就讀機械系碩士班二年級的黃姓學生說，這2部機台可說是產業界最新，「高性能五軸銑床」讓學生練習製作高精度模型、「車銑複合化工具機」則可多軸向加工，學生在學校就能學得最尖端技術。

(中時 )