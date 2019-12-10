南美洲友邦巴拉圭軍方今天在官方臉書貼文指出，感謝台灣捐贈「CESSNA CITATION SOVEREIGN」客機一架。外交部表示，考量巴國政府施政與人民的需求，我國政府同意在兩國既有雙邊合作款額度內支應，並未額外支出。

根據維基百科，該型號飛機價值約1千8百萬美金。此外，根據國際商用飛機拍賣網站，該型號飛機依據出廠年份不同，二手價格約在500至700萬美金之間。

台灣與巴拉圭去年底簽署為期5年、總金額1.5億美元的雙邊合作瞭解備忘錄；外交部當時指出，合作將以人道及社會救助、教育、住宅、基礎設施等計畫為主。

外交部表示，巴拉圭國防部為強化其執行公務及急難救援的能量，曾洽請我方考量在兩國雙邊合作架構下，援贈可以載運巴國政府首長執行公務並支援急難救助等民間需求的行政專機一台。

外交部指出，台巴外交關係緊密友好，巴國歷年經常發生水災、乾旱，本年更數度發生森林大火等天然災害，巴國軍方需即時投入救災及人道援助等工作，巴國政府各部會首長也經常須赴偏鄉勘災、瞭解民情及訪視計畫，巴國確有需要強化航空設備。因此，考量巴國政府施政與人民的需求，我國政府同意在兩國既有雙邊合作款額度內支應，並未額外支出，巴方採購行政專機及人員訓練等整體費用並未增加我方負擔。

外交部強調，該架航空器是由巴方依據巴國政府正常程序進行採購，並列入巴國政府財產登記，由巴國國防部空軍司令部負責保修維護。援贈時是由我駐巴拉圭大使周麟及巴國國防部長共同主持捐贈典禮，過程公開透明。

外交部重申，中華民國（臺灣）與巴拉圭共和國兩國邦誼篤睦，雙方共享民主、自由及人權等普世價值。兩國長期在基礎建設、公共衛生、教育、農業、科技、中小企業創新輔導、經貿投資及人道急難救助等領域合作密切，協助巴國國家發展及民生福祉。

太平洋島國吉里巴斯因為向我國要求無償提供3600萬美元協助購買民航機遭到拒絕，今年9月斷然與我斷交。涉外人士指出，當時曾協助找商業銀行，以提供優惠貸款方案，吉里巴斯卻沒有回應。

(中時 )