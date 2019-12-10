文賢國小師生10日前往虎頭埤體驗划獨木舟。（劉秀芬攝）

文賢國小師生10日前往虎頭埤體驗划獨木舟。（劉秀芬攝）

有「台灣第一水庫」及「小日月潭」之稱的台南新化虎頭埤，管理處與新化口埤實驗小學合作推廣獨木舟運動戶外體驗課程，10日上午仁德文賢國小60多名學童前往體驗划獨木舟，小朋友尖叫歡笑聲迴盪在水面上，上岸後還意猶未竟。

10日早上文賢國小校長蔡玉仙帶領60多名學生進行戶外教學，分批前往新化虎頭埤、中興林場等地進行攀樹及獨木舟水上體驗活動，虎頭埤風管所主任陳宏田、新化林場場長吳佾鴻及兩處園區同仁、導覽解說志工隊熱情接待。

口埤實小校長王朝賜表示，學校推行海洋教育，學生二年就要學會游泳；並由教育部補助經費購買獨木舟，與虎頭埤風景區共同合作推廣獨木舟運動戶外體驗課程，學生要獨自划虎頭埤一圈才能畢業，目前有10艘獨木舟放在虎頭埤，預計明年再添8艘。

文賢國小師生10日即是在口埤實小邀約下，前往虎頭埤體驗划獨木舟，學童們穿上救生衣，聽完講解後，在志工協助下逐批下水，有人原地打轉，有人一試就上手，大家都玩得很開心，也有學生上岸後抱怨豬隊友都不幫忙划，但都說很好玩，有機會還要再來。

陳宏田表示，為推廣水域活動，非教學時段，開放一般民眾體驗划獨木舟，若遊客有獨木舟裝備自帶者，酌收場地使用費，園方歡迎各級學校或機關團體前來體驗，順賞美麗湖光山色。

(中時 )