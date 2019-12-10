全成社會福利基金會連續第14年為獨居及清寒長輩舉辦「寒冬送暖圍爐餐會」，正為勸募資源不及5成急如熱鍋螞蟻，亟需善心人伸出援手。（盧金足攝）

經濟不景氣，衝擊社福機構勸募資源，連續第14年為獨居及清寒長輩舉辦「寒冬送暖圍爐餐會」的全成社會福利基金會，正為勸募資源不及5成急如熱鍋螞蟻，品瑞國際事業有如及時雨，10日熱心捐助大批毛毯及加菜金1萬元，寒冬送暖，讓長輩笑開懷，也溫暖大家的心。

全成社會福利基金會致力老人服務，依照傳統，今年第14度舉辦寒冬送暖圍爐餐會，將於12月26日邀請有長期照顧需求家庭及社區獨居老人、身心障礙者圍爐吃大餐，並致送年節伴手禮，預估將席開30桌，讓他們感受來自社會的溫暖人情。

全成社會福利基金會主任郭姿秀指出，今年來自社會捐助不若往年熱絡，應該是受到景氣低迷影響，整體募款僅達去年8成，每年的年底盛會，12月26日要為清寒獨居長輩舉辦的圍爐餐會在即，但物資勸募仍不足5成，擔心低溫來襲，善心也降低？

郭姿秀指出，往年圍爐經費與物資，大半靠勸募與企業贊助，今年可能受到經濟情況波及，捐贈氛圍未如以前熱絡，往年活動前一周即可募得需求物資，諸如禦寒衣物、食品物資等，今年意外冷清，僅有零星捐助，擔心辦了多年的圍爐盛宴斷炊。

品瑞國際事業及時送來愛心，今天由執行長許品心及團隊親自送來大批毛毯及加菜金一萬元，讓全成社會福利基金會伙伴大感振奮。

許品心說，年節將至，本著企業回饋精神，希望在業務推展時也能回饋社區，並關注弱勢需求者的照顧需要，此主動聯繫全成社會福利基金會，透過物資及加菜金捐贈，將企業參與公益熱忱化為實際行動，送暖到老人家心中。

品瑞執行長許品心是六年級生，未滿40歲創辦品瑞，自創PINRAY(台語諧音「拚了」)品牌，代理多家台灣MIT國際品牌健身器材，投入推廣全民運動，已將MIT健身器材推上國際市場，生意做得有聲有色，她基於社會責任，品瑞每成交一筆生意，一定會提撥部份紅利做公益，落實「取之社會、用之社會」。

許品心與夫婿黃宇翔熱心公益，5年來，出錢出力獻愛心，受助對象涵括街友、偏鄉學子及流浪動物等，曾獲頒「華人公益企業金傳獎」，肯定品瑞對社會公益的貢獻，讓很多受惠民眾為他們夫婦主導的企業精神按讚，也表達滿的謝意。

(中時 )