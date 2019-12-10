統一證券（2855）集團今（10）日舉辦2020年投資展望會，綜觀2020年全球總體經濟情勢，統一證首席策略專家、副總呂忠達指出，包括中美貿易協商進程、國際油價變化、以英國脫歐為主的歐洲政治風險，為後續需追蹤變數。

呂忠達表示，今年全球主要央行迅速寬鬆貨幣、配合近期貿易戰風險緩解歷程，目前全球央行資金供給量已超越全球GDP，使全球央行貨幣政策成為左右未來全球總體經濟的關鍵。由於目前資金寬鬆狀況不變，因此預期明年上半年狀況仍不錯。

不過，呂忠達指出，全球央行預期明年上半年可能放緩寬鬆節奏，並觀察前期政策效果後再做考量，須留意政策變化可能造成的影響。同時，新興市場亦有外債風險，包括土耳其、阿根廷、南非、印尼、馬來西亞都有舉債過高風險，又以土耳其、阿根廷最需留意。

呂忠達表示，投資人要有面對中美打「持久戰」的心理準備，風險管控因此至關重要，並布局重要區域與產業因應。對於中國大陸明年經濟展望，呂忠達指出，貨幣是中美爭霸的最重要戰場，認為可關注人民幣波動狀況及區間判斷。

(時報資訊)