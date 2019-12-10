國民黨多位立委、市議員上周赴外交部抗議，希望外交部針對蘇啟誠案說清楚講明白，結果被優勢警力拒於門會，甚至發生衝突，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今再號召從立法院步行到行政院陳情，呼籲行政院長蘇貞昌出來面對，並查明蘇啟程案真相及責任。曾銘宗強調，若蘇貞昌再包庇，不願意接受陳情書，明年1月11日將會送他「下台書」

「卡神」楊蕙如涉嫌動用網軍霸凌，導致優秀外交官致死事件，外交部至今不願說明，國民黨多名立委上周赴外交部陳情，卻被警察阻擋在外，還爆發衝突造成陳玉珍、林奕華等人受傷送醫，曾銘宗今再號召民眾赴行政院陳情，八百壯士、北市退休警協會等近千人到場響應，一同從立法院群賢樓步行到行政院陳情。

「消滅網軍東廠，蘇貞昌出來面對！」曾銘宗指出，楊蕙如一年多來從政府拿一億元預算，抹黑賴清德、國民黨，我們6日早上8點通知外交部要前往陳情，結果部屬500名警力不讓我們進去，造成陳玉珍、林奕華受傷，我們都還沒告他們傷害，結果外交部今天還要告我們，非常可惡，希望藉由到行政院遞交陳情書，呼籲蘇貞昌院長徹查真相。

上周一起跟立委赴外交部抗議的市議員李明賢說，我們到外交部陳情被告，合理嗎？依照行政程序法規定，陳情沒有限制人數，也不用先申請，卻被民進黨、網軍繼續黑，模糊事件焦點，因此透過理性的方式再度向蘇貞昌陳情。

副秘書長兼發言人張顯耀說，楊蕙如不管詐騙還是申請補助，養網軍的錢很大部分是向政院、國營事業申請，應院應該要給交代；張顯耀也提醒支持者保持理性陳情，不要讓民進黨有機會可以繼續黑，如果民進黨不傾聽民意訴求，明年1月11日就用選票下架民進黨。

(中時 )