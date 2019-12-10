近期中國大陸信用債違約事件頻傳。全球信評機構惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷10日表示，以發行人的數量衡量，大陸民間企業（簡稱民企）違約率從2014年的0.6％，攀升至2019年前11個月4.9％的新高；基於再融資需求高且經濟增長疲軟，預計2020年民企違約率將保持在與上述歷史新高相似的水準。

路透10日報導，黃筱婷在上海舉行的中國企業債藍皮書發布會中表示，儘管民企占發債數量和金額的比例遠低於大陸國有企業，但從違約發行人的數量和違約債券本金金額來看，民企所占比例均超過80％，。

黃筱婷指出，「2019年（民企）違約率創新高是沒有問題的」，具體而言，2019年前11個月與2018年大陸國內評級為AA＋的民企違約率分別為3.8％與1.2％，而2017年為零；AA或者更低評級的違約率在2019年前11個月升值6.4％，而2017年為1.9％。

惠譽研究顯示，2014年以來大陸境內企業債券的違約數量一直呈上升趨勢，2019年前11個月升至51家，違約率升至1.19％。且違約債券的本金金額已經從2014年的人民幣（下同）13億元，增至2019年前11個月的994億元。

造成上述現象的原因在於，大陸中央政府供給側改革與去槓桿措施，導致信貸收緊，大陸地方政府對於債券違約的容忍度有所提高，以及經濟增速放緩。另外，很多民營企業發生違約的原因在於，未能在收緊的融資環境下進行再融資，激進的業務擴張，導致資產負債表過度膨脹，以及公司治理薄弱。

針對違約後的程序，惠譽表示，多數大陸境內違約事件仍有待解決，在2014年至2019年前11個月間違約的發行人中，有28％尚未進入破產程序或進行任何償付。

惠譽進一步分析指出，違約後進程緩慢的原因在於，第一，大陸地方政府經常介入違約發行人及其債券人在重組計劃上的談判，這可能導致相關法律程序拖延數年；第二，大陸地方政府和法院溝通常傾向於重組而非清算，以保護就業和維持社會穩定；此外，偏遠地區與欠開發地區的一些地方法院仍缺乏處理債券違約問題的經驗。

(工商 )