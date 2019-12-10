隨著5G浪潮席捲全球，台灣首波5G頻譜競價作業也於今（10）日開跑，國內知名大廠也積極投入技術與硬體建設的行列。

勤業眾信聯合會計師事務所今（10）日舉辦「5G應用時代－創造智慧生活新價值」論壇，彙整四大核心觀點與五大網路應用場景，協助企業即早了解產業趨勢及技術應用，以掌握對既有產業價值鏈的影響與變革、串聯智慧設備與物聯網，共建萬物互聯的智能世界。

Yahoo TV製作人耿暄表示，5G不僅是奠定未來科技革新的基礎，更將創造與跨領域合作的無限發展可能。未來5G將帶來更穩定、更高畫質、更高解析度的影音串流內容，及互動性更高的影音娛樂體驗。

Yahoo TV結合擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）的延展實境（XR）技術資源，並整合平台內容創作優勢，除了全面加速在地內容應用發展外，更希望透過跨領域合作，為使用者帶來多元創新的沉浸式影音體驗。

台北醫學大學人工智慧醫療研究中心主任康峻宏提到，5G技術將有利於因應醫療產業當前面對的挑戰。隨著人口結構的改變，人口老化所衍生的問題漸增，現有的醫療設備、勞動力及疾病複雜性高等原因，造成了目前的醫療困境和挑戰。

而5G在醫療應用上，有機會改變使用者介面、使用者體驗、資訊量和終端裝置，進而帶動醫療變革，實現居家醫療、行動醫療、遠距手術等應用場景，促成醫療產業達成去場域化和去中心化的目標。

(工商 )