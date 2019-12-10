AIT處長酈英傑於今（10）日「台美數位經濟論壇」指出，台灣與美國在新創與創業方面是天生的夥伴，雙方在縮減數位落差、5G、IoT等方面已展開合作，國發會主委陳美伶也表示，台美於數位經濟廣泛的合作，對深化彼此實質經貿關係深具意義。

今年台美數位經濟論壇（DEF）於台北舉行，美方由商務部、國務院、聯邦通訊委員會、國際開發署及AIT等官員與會。我方則由國發會、行政院科技會報辦公室、經濟部、行政院資通安全處、外交部、科技部及國家通訊傳播委員會的官員參與。

美方代表團團長商務部代理助理部長Ian Steff致詞時表示，數位創新帶來許多機會與挑戰，其中，最大的挑戰來自各國不符時代需求的創新規範及貿易規則，鑒於這些挑戰均非單一政府或企業所能獨自因應，更顯得國際間的合作至為重要。

雙方於會中就第五世代行動通訊（5G）、資安、資料經濟、跨境數據流動與隱私、人工智慧與物聯網進行討論，並將於會後發表聯聲明，確立在既有的基礎下，持續深化數位經濟領域的相關合作。

(工商 )