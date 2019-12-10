金屬機殼大廠可成（2474）公告11月營收，達109.82億元，為單月歷史次高紀錄，月減9.4％、年增14.2％，累計第四季前兩月營收為231億元，符合第四季有相當程度成長的期待。

可成表示，11月份營收成長、但毛利率微降、因營收規模略降，第四季前兩月毛利率25.6％、較前二季的23.1％略升，符合逐步改善的預期。

可成今年前11月的合併營收827.95億、相較去年同期887.13億，年減幅度從9.2％收斂至6.7％。

(工商 )