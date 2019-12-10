可成11月營收單月歷史次高 月減9.4％ 15:312019/12/10 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼大廠可成（2474）公告11月營收，達109.82億元，為單月歷史次高紀錄，月減9.4％、年增14.2％，累計第四季前兩月營收為231億元，符合第四季有相當程度成長的期待。 可成表示，11月份營收成長、但毛利率微降、因營收規模略降，第四季前兩月毛利率25.6％、較前二季的23.1％略升，符合逐步改善的預期。 可成今年前11月的合併營收827.95億、相較去年同期887.13億，年減幅度從9.2％收斂至6.7％。 (工商 ) #11 #可成 #成長 #毛利率 #單月 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》5G手機天線需求強勁，臻鼎、台郡明年進補 11:082019/12/09 財經 皇將11月營收7,587萬元 客製化整線設備搶占智慧藥廠需求 19:062019/12/09 財經 詩肯海外通路NOVA業績挹注 11月營收年增逾33% 19:062019/12/09 財經 台股逐洞賽－倫元投顧分析師陳學進 19:122019/12/09 財經 開發金控前11月獲利117.65億元 每股盈餘0.81元 19:222019/12/09 財經 富邦金控前11月獲利585億元 每股盈餘5.46元 19:222019/12/09 財經 中信金 前11月獲利衝424億元 19:322019/12/09 財經 華南金控11月稅後淨利9.69億元 前11月稅後淨利149.55億元 19:322019/12/09 財經 台達電11月營收月減2％ IA挑戰全年營收與去年持平 20:022019/12/09 財經 穩穩賺 國泰金挑戰全年獲利600億元歷史新高 20:092019/12/09 財經 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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