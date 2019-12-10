蔡英文總統下午由民進黨雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬陪同，到北港萬有紙廠舊廠房，了解花生收購情形，合作社場與元長鄉長李明明、水林鄉長許山埜，褒忠鄉長陳建名、雲林縣議員蔡岳儒等吐露配合收購甘苦，蔡英文肯定大家為農民的付出，政府一定會當農民的後盾，收購展延至12月底。

超級大廠房堆放數萬噸花生，雲林精緻農業社場主席張信富表示，目前還有農民的花生還在路上曬，希望政府繼續幫助農民，不然農民會很難過年。

蘇治芬說，販子聯合壟斷，如果買超過40元，會被罰6萬元，實在很不應該，有心人放假消息影響市場價格，已經觸法。

水林鄉代表陳文正希望總統幫忙，快把收購錢付給農民，不然有很多款項要付。

農委會主委陳吉仲感謝蘇與立委劉建國協助。

蔡英文強調，她交代陳吉仲一定要維持農民的收入和價格，收購金一定會給農民，第一批明天就匯入，收購延到12月底，請農民放心。

(中時 )