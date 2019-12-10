在川普政府尋求與北京當局談判局部貿易協議之際，美國國會正全力推動一項務必通過的國防立法，將禁止聯邦資金採購中國製的巴士與軌道列車等。

熟知內情的國會幕僚告訴「華爾街日報」，參眾兩院的兩黨國會議員已就國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）的措詞達成共識，將禁止動用聯邦資金購買中國製巴士和軌道列車，但不溯及現有合約。

這項立法將影響兩家中國企業的美國子公司，分別是中國國營企業中國中車公司和民營企業比亞迪股份有限公司（BYD Co.）。中國中車近來持續大力進軍美國軌道列車市場，年銷售額估計達180億美元；比亞迪則透過子公司BYD Motors LLC.，向美國市場銷售電動巴士。

市場研究和諮詢機構Prescient ＆ Strategic Intelligence表示，美國電動巴士市場規模預計將從2018年的7億4500萬美元擴大至2024年的19億5000萬美元。

中國中車美國子公司人力資源兼首席法律顧問波波維奇（Marina Popovic）表示，對美國國會決定推動這項禁令感到遺憾。比亞迪則暫未置評。兩家公司先前曾警告，相關禁令並不公平，且將衝擊到加州、伊利諾州和麻州工廠的美國工人就業。

民主黨籍眾議院軍事委員會戰備小組主席加拉曼迪（John Garamendi）則樂見實施這項禁令。他說他曉得在比亞迪工廠工作的美國工人可能因此失業，但基於國家安全和經濟因素，禁用聯邦資金採購中國巴士和列車有其必要。

加拉曼迪說：「很清楚的是，中國政府有一套主導列車和巴士等運輸產業的策略和執行計畫，目前已在澳洲運作，顯然也想在美國如法炮製。」

這項國防法案也將規定，除非滿足某些條件，否則將禁止華為從美國商務部的出口黑名單中移除。

此外，美國國會議員也將支持透過擴大聯合訓練、對外軍售和高階軍事交流，提台灣國防實力。這項立法也要求國防部長應評估中國軍事、經濟、資訊、外交和數位等方面對台灣的影響。

(中央社)