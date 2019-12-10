「卡神」楊蕙如被控指示網軍，詆毀台灣駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，日前已遭台北地檢署起訴，據了解，目前承辦本案的書記官正在整理卷證資料，最快本周內會將全案移送台北地院審理。

外傳楊女已經出國暫避風頭一事，有檢察官表示，楊女因所涉犯的侮辱公署、侮辱公務員2罪，均屬法定本刑為6個月以下的輕罪，基於比例原則，檢方未對楊女境管是合理的。

至於前網協副祕書長趙安華昨以楊女疑涉藉由「易始」公司承辦台灣網球公開賽機會，3年詐領政府補助逾9000萬元，向北檢告發楊女9人涉嫌詐欺、偽造文書罪。北檢近日也將分案，依法調查。

(中時 )