「卡神」楊蕙如被控指示網軍，詆毀台灣駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，日前已遭台北地檢署起訴，據了解，目前承辦本案的書記官正在整理卷證資料，最快本周內會將全案移送台北地院審理。
外傳楊女已經出國暫避風頭一事，有檢察官表示，楊女因所涉犯的侮辱公署、侮辱公務員2罪，均屬法定本刑為6個月以下的輕罪，基於比例原則，檢方未對楊女境管是合理的。
至於前網協副祕書長趙安華昨以楊女疑涉藉由「易始」公司承辦台灣網球公開賽機會，3年詐領政府補助逾9000萬元，向北檢告發楊女9人涉嫌詐欺、偽造文書罪。北檢近日也將分案，依法調查。
(中時 )
#侮辱 #辦事處 #台北 #大阪 #台灣 ＃卡神 ＃楊蕙如 ＃網軍 ＃蘇啟誠 ＃台北地檢署 ＃網協 ＃易始 ＃詐領 ＃侮辱公務員 ＃侮辱公署 ＃台北地院 ＃送審 ＃避風頭 ＃大阪辦事處 ＃台灣網球公開賽 ＃境管
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。