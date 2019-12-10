立法委員張廖萬堅於11月底前往促進轉型正義委員會，申請調閱自己的「政治檔案」，30多年前在校園裡參與學生運動、政治抗議、籌組讀書會等都被詳細記錄，也證實當時確實有被監聽及職業學生的存在。10日是世界人權日，也是美麗島事件40周年，張廖萬堅呼籲選民要珍惜台灣現有的民主自由，別讓「今日香港成為明日台灣」。

張廖萬堅在台大研究單位的邀請下，前往促轉會調閱自己的政治檔案，做為未來檔案公開的研究評估。張廖萬堅表示，在政治檔案中的記錄中看到，包括歷次讀書會以及各項活動籌備的地點、閱讀資料、出席成員、發言內容，甚至人際關係、成員背景，連事後去哪裡吃消夜、幾點回租屋處都有清記載。

檔案中也證實過去曾懷疑情治單位是否有監聽或派職業學生，內容記載著「本（調查）站指導『張Ｘ』參加該組織」、「每月簽核張Ｘ5000元調查金」，甚至這名「張Ｘ」還被調查局認為可以成為社團領導人的接班人。張廖萬堅說他並不記得這個人名，檔案中的名字應該只是情治人員的代號。

張廖萬堅說，30多年前在台北參與跨校改革運動，主筆編纂輔大地下刊物《野聲》，當時即有消息提醒會被情治單位盯上，也屢次被台中家人「叮嚀」一定要注意安危，可見在威權體制下的學生運動，面對的是無孔不入的監控與滲透，即使手中只有紙筆，政府仍願意花費時間與金錢來調查。

張廖萬堅強調，2016年民進黨上任後積極推動成立促轉會，才讓這些政治檔案有機會公開，轉型正義的實現，需要面對、理解威權體制所造成的傷害，才能確保未來不會有人再犯下同樣的錯。有感於近半年來香港年輕人為了追求民主自由，不惜犧牲生命來對抗港府，2020這一戰攸關台灣未來的發展，呼籲選民一定要做出正確的選擇，選擇真正守護台灣、真正顧台灣的蔡英文、張廖萬堅。

(中時 )