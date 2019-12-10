在十月連署通過5萬門檻後，德國國會9日舉行首場與台建交請願公聽會，其中德外交部官員重申一中政策，不僅德國，包括所有歐盟國家在內的世界多數國家都遵守，德國無意改變。

據中央社報導，德國民眾克羅茲堡（Michael Kreuzberg）向國會請願，要求政府與中華民國（台灣）建立正式外交關係，在10月通過立案門檻後，德國國會請願委員會9日召開公聽會，邀請外交部官員列席說明。

克羅茲堡在會中表示，他不願看到民主的台灣被獨裁的中國大陸併吞，因此提出請願案。保障台灣安全是西方國家的道德責任和義務，他實在無法理解德國為何不願意承認台灣是一個獨立的國家。而代表請願方的世界台灣同鄉會聯合會會長傅佩芬也指出，源自冷戰時代的一中政策早已過時，台灣與德國共享民主價值，可以成為德國創新和戰略的夥伴。

主管亞洲政策的德國外交部官員席格孟特（Petra Sigmund）對於台德建交請願在會中回應表示，德國在1972年與大陸建交，承認中華人民共和國為中國唯一的主權國家。這樣的「一個中國」政策排除與台灣維持邦交的可能性，不僅德國，包括所有歐盟國家在內的世界多數國家都遵守，德國無意改變。

不過格孟特也指出，台灣與德國共享民主和自由等價值，可說是德國的「價值夥伴」，雙方在經貿、文化、學術等領域互動頻繁，德國非常珍惜、而且計畫擴展與台灣的關係。

克羅茲堡受訪表示，他剛提出請願案時，本來只拜託身邊的朋友連署，沒想到在社群媒體上引起廣大迴響，還吸引德國媒體大幅報導，發展完全出乎他的意料，「在德國，台灣議題從來沒有像過去數週一樣受到這麼多關注」，而香港反送中示威和維吾爾人被大規模拘禁，也促使這次連署更受關注。

(中時電子報)