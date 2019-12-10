金山分局石門所員警江家佑在台二線執行防竊宣導時，突然聽見外頭一陣哭喊聲，一名年輕女子全身溼答答，拖著疲憊的身軀，沿著台二線往淡水方向行走，該女情緒激動，嚎啕大哭，揚言要再跳海輕生；大雨不停落下，東北季風狂襲而來，江員見狀立即上前關心，並協同咖啡店店家及熱心民眾，一同將女子帶往咖啡店內避雨稍作休息。

石門分駐所警員江家佑日前執行家戶訪查兼防竊宣導勤務時，發現一名情緒激動，精神狀況不佳的許姓女子於台二線上行走。江員見狀立即上前關心並安撫，待許女情緒逐漸緩和後，自稱心情不佳從基隆獨自到石門洞附近海域欲跳海輕生，後因想起母親的臉孔，頓時打消輕生的念頭。但因風雨交加、燈光昏暗，加上路況不熟，只能沿著台二線道路行走，幸經警方及時發現協助。

許女被帶回石門所查證身分，並提供熱茶、食物、衣物予以保暖。經查尚無遭人通報失蹤，警方遂以電話通知其母親前來領回。呂母十分著急表示女兒患有憂鬱症，不知女子何時獨自離家，立即從基隆驅車前來將女兒帶回。呂母除對於員警協助找回女兒，讓家人再次團聚，表達由衷的感激外，並對警方讓女兒受到無微不至的細心照料，感謝不已。

金山分局長陳永昌表示，同仁能一同與店家及民眾發揮同理心救助民眾，值得肯定。另呼籲民眾應珍惜生命，勇敢求助並非弱者，再給自己一次機會。也請多注意家中成員，如有類似情況應於第一時間提供協助及幫忙。

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