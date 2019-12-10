李英愛公開11歲童年照，讓人驚嘆她從小美到大，是「原裝美女」無誤。(左／達志影像、右／李英愛官方微博)

南韓女星李英愛演藝成績斐然，2003年更因主演夯劇《大長今》而在亞洲迅速走紅，被認為是韓流巨星代表人物之一，李英愛2009年感情開花結果，婚後生了一對龍鳳胎，升格人妻人母之後的她，將重心放在家庭上頭，直到今年她睽違14年再度擔任主角接演電影《復仇母親》，甚至開通了社群帳號，讓粉絲得以一虧女神向來低調的生活點滴，而今她曝光了童年照片，模樣讓粉絲驚艷不已，認證她真的是沒動過手腳的「原裝美女」無誤。

李英愛最初是以模特兒身分出道，其端正秀麗五官及清新脫俗的氣質，讓大眾傾倒不已，更說看見她猶如呼吸新鮮空氣，因此李英愛有了「氧氣美女」的美稱，而在醫美整容技術盛行的南韓，李英愛的天然美貌堪稱稀有，且她如今48歲，外型卻跟年輕時沒什麼太大的變化，凍齡術了得，也讓人好奇她是否可能有「進場維修」過。

而今天，李英愛在新開通的微博帳號上，曝光了童年時的照片，表示照片中的自己大概11歲，笑問：「能看出來是我嗎？」，而其實童年時期的她，眉眼、挺鼻及微笑的嘴角，都跟現在的她如出一轍，也證明李英愛確實是「母胎美女」無誤，小時候的照片讓網友驚艷不已，直呼「姐姐太優越了」、「下半張臉一點兒沒變」，直讚她是「原裝美女」，甚至越活越美，超不科學。

(中時電子報)