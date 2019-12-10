第二階段公費流感疫苗12月8日開打，疾管署統計，開打首日接種數達8.1萬人，創下歷年開打日最多人施打紀錄。疾管署監測資料也統計，天氣冷，上周累流感門診再度升高2％，而今年10月入秋以來，流感共造成258人併發重症，其中造成11人死亡，呼籲民眾儘速接種疫苗。

疾管署監測資料顯示，國內上周(12月1日至12月7日)門急診類流感就診達7萬5997人次，較前一週略升2％，雖未進入流行期，受到天氣轉冷影響，已經連續2周緩升。近4周社區流行病毒型別以A型H1N1為主，佔86.7％。。

疾管署副署長羅一鈞表示，近期北半球溫帶地區多數國家流感活動度上升，其中日本、韓國、加拿大及美國已高於該國基準值或流行閾值，其中日、韓都較往年提早一個月進入流行期，而我國約明年一月進入流行期，病毒株應和日韓相近。

羅一鈞也表示，今年流感從10月入秋以來，共造成258人併發重症，其中導致11人死亡，而第二階段公費流感施打對象學齡前幼兒、65歲以上長者為流感高危險群，感染後較易引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，疾病管制署籲請以上兩類第二階段接種對象應儘速接種流感疫苗。

羅一鈞表示，截至12月8日，全國公費流感疫苗接種數約87.3萬劑，其中12月8日當日接種數約8.1萬劑；目前各縣市政府衛生局獲配送公費流感疫苗量累計約316.5萬劑，仍有229.2萬劑可供接種，足敷因應第一階段及第二階段對象接種需求，並預計明年1月10日前完成校園接種。

(中時 )