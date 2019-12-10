應華精密（5432）今（10）日發布重大訊息，宣布投資日本 Living Robot Inc.（Japan），跨入家用陪伴型機器人領域，初期投資金額為1億日幣。

日本Living Robot為以AI及陪伴型機器人開發為主力之公司，產品預計於2020年上半年上市發表。其背後股東實力堅強，包括了機器人酒店「海茵娜店一號店」聞名的日本上市公司HIS集團旗下的豪斯登堡（HUIS TEN BOSCH Inc.）、朝日電子（ASAHI DENSHI Co., Ltd.）等日本知名企業。

而顧問團隊則來自於日本東京大學、九州大學及早稻田大學等知名教授學者。此外該公司也與日本機器人大師、東京大學特任准教授高橋智隆先生共同合作進行新項目的開發，整體研發實力堅強。

未來產品銷售將優先以亞洲地區市場為首要目標，再擴及其他地區。

本次應華精密投資日本Living Robot Inc.主要著眼於機器人市場之未來發展潛力。日本一直以來在機器人領域處於世界領先之地位，且家用陪伴型機器人市場隨著5G的應用及AI應用之興起，逐漸將過去電影中的想像轉化為現實生活中之實際運用，因此也同時吸引了世界各大企業競相投入鉅額研究費用開發。

因此應華精密集團將以其優異產品製造能力及完整的上下游硬體製程，結合 Living Robot Inc.厚實之產品系統軟體研發及硬體設計能力，透過軟硬體結合之優勢，將可為二間公司後續的合作有更好之發展，創造雙贏之局面。

展望未來，應華精密除朝往既有之電動車零組件市場持續轉型外，也開始提前佈局次世代之 AI 機器人市場，並期望機器人市場將成為應華精密之另一個主要支柱。

(工商 )