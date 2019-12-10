高雄市議員黃捷希望透過展覽，喚起台灣人對於國際人權危機的關注與聲援，凝聚拒絕一國兩制、和平協議的共識。（時代力量提供／袁庭堯高雄傳真）

響應國際人權日，由台灣圖博之友會、台灣東突厥斯坦協會與高雄市議員黃捷辦公室主辦，國立中山大學學生會協辦的《沒有圍牆的監獄：維吾爾人的今天》特展10日上午在克朗德美術館盛大開展。透過特殊管道搜羅的集中營影像及文件，讓國人進一步認識東突厥斯坦的議題與文化，了解維吾爾民族面臨的危機及人權侵犯議題。

該展已於全球15個國家、33座城市巡迴展出，10月在國家二二八紀念館展出，12月移師高雄，展期一個月。

台灣東突厥斯坦協會表示，恰逢美麗島事件四十週年紀念日，凸顯維吾爾議題相當有意義。維吾爾集中營事件鮮少在國際上曝光，透過巡迴展，讓世人省思借鏡自由民主的重要性，也藉此抗議中國再教育營逮捕100多萬維吾爾人的事實。

先前籌辦數場聲援香港行動的中山大學學生會會長莊皓鈞表示，中山撐香港也撐維吾爾人，受過高等教育的青年，聲援人權議題不能缺席。中山大學港生Ivan表示，以香港現況為借鏡，對於少數民族加強壓迫、宗教限制、語言打壓、甚至是再教育營的洗腦，全世界都該關注聲援。

高雄市議員黃捷認為，東突厥斯坦、圖博與香港都是台灣的借鏡與警惕，特展有許多從集中營逃出的受害者證詞，希望能喚起台灣人對於國際人權危機的關注與聲援，凝聚拒絕一國兩制、和平協議的共識。

(中時 )