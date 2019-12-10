今年台灣整體家用油品市場衰退7%左右，泰山(1218)挾著2~3年前進軍頂級用油市場，表現持平，旗下的ChefOil主廚精選引進三款頂級油品時間已有兩年，今年銷售量比去年成長4成，後市仍舊看好。

泰山油品品牌副理林怡慧分析，台灣整體家用油品市場衰退主要因素有小家庭趨勢、用油量也變少、外送外食蓬勃發展，民眾減少在家開伙的機會，導致家用油品市場衰退，各大油品業者的成績表現都不佳。

明年度泰山著重點除了要顧好芥花油和混和油外，還要專攻在ChefOil主廚精選引進三款頂級油品。林怡慧表示，台灣消費者買油習慣漸漸在改變當中，大家對於買好油及營養價值高的都很注意，對國外進口、高端高價的接受度越來越高，橄欖油市場也越來越大。

泰山自今年起提供獎學金資助開平餐飲學生赴西班牙米其林餐廳圓夢見習，並贊助全年教學用油。泰山指出，贊助全年教學用油費用大約在60萬元左右，資助學生見習花費約在20萬元左右，至於明年度，泰山依舊會對學校進行贊助，但是否持續選擇開平至今仍在考慮中。

泰山旗下的ChefOil主廚精選引進三款頂級油品包括Extra Virgin Olive Oil第一道冷壓橄欖油、Grapeseed Oil葡萄籽油、Rice Bran Oil玄米油，強調低、中、高不同油品全溫域的烹調手法，深獲西班牙、法國、日本米其林名廚青睞。

今日開平餐飲學校舉行的西班牙教育旅行成果發表會，泰山《ChefOil主廚精選》特邀品牌大使西班牙籍米其林名廚丹尼爾Daniel Negreira親自傳授主廚精神及西班牙料理美味秘訣，帶領開平學生大秀廚藝成果，激勵校園學子力朝專業主廚之路邁進。

(時報資訊)